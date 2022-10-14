День захисників і захисниць: у Львові діти подарували воїнам прапори з підписами і малюнки

У День захисників і захисниць у Львові на Личаківському цвинтарі вшанували полеглих бійців, які захищали Україну у лавах Української Повстанської армії, а також Збройних Сил України, хто загинув за свою країну, починаючи з 2014 року і донині, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку діти подарували воїнам бойових бригад українські прапори з побажаннями і свої малюнки.

«Емоції переповнюють, коли діти вітають і пам’ятають про воїнів. Цей прапор передам командирові 24-ої окремої механізованої бригади. У нас новий командир»,‒ говорить військовослужбовець 24-ої бригади Микола Кирик.

Військовослужбовець 80-ої бригади Сергій Жура також пообіцяв передати прапор із підписами побратимам, які зараз виконують бойові завдання.

«Я отримав поранення і зараз два місяці, як лікуюся в госпіталі. Але думками в цей день зі своїми побратимами, які ведуть боротьбу з окупантом. Нашій бригаді діти подарували прапор із підписами, який повезуть на передову», ‒ розповів ще один боєць на ім’я Микола.

За мир і українських воїнів молились в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

«Думаю за тих хлопців, які на фронті. Щодня війна не припиняється і там найкращі сини України захищають нашу країну, на жаль, гинуть. У мене двояке відчуття: син приїхав на кілька днів і отримав відзнаку, але усвідомлюємо, що за кілька днів він повертається, усвідомлюємо, що це складна боротьба. Пам’ятаймо наших героїв і допомагаймо їм щодня», ‒ каже Марія Петришин, волонтерка, мати бійця.

Сьогодні у Львові запланований ще один захід ‒ співатимуть повстанські пісні.

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День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.