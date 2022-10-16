Військові назвали співвідношення втрат на фронті

У російських військ на фронті на півдні України склалася «доволі складна ситуація» – співвідношення втрат бійців Збройних сил України і загарбників тут складає приблизно 1 до 6,5, повідомила в фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, такі дані навів командувач Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук.

«Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись». За словами командувача, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятися не час. Навпаки – треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі», – написаля Маляр.

16 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 65 тисяч своїх військових.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.