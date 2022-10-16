Британська розвідка: Росія не може виробляти ракети зі швидкістю, з якою їх витрачає

Запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає, повідомляє у своєму щоденному звіті британська розвідка.

У розвідці нагадали, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

«Президент Путін заявив, що удари були завдані у відповідь за атаку по Керченському мосту. Міністерство оборони України повідомило, що більше ніж половину снарядів збили, але десятки влучили по Києву та інших населених пунктах, вбивши цивільних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні, яке 16 жовтня опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

«Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Ці атаки свідчать про подальше зменшення російських запасів ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому», – заявляють у британській розвідці.

12 жовтня агенція Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника НАТО повідомила, що Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну.

За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.

Чиновник також сказав, що не знає, скільки часу знадобиться Росії для мобілізації 300 000 військових і припустив, що це може тривати кілька місяців.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 жовтня Росія втратила 315 крилатих ракет.

Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.