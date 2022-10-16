Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України 65 тисяч військових

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 65 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 жовтня.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули близько 300 російських солдатів, найбільші втрати – на Криворізькому і Бахмутському напрямках.

Серед інших втрат Росії у війні, за даними Генштабу, – такі:

танки 2529 (п’ять за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5193 (+14)

артилерійські системи – 1589 (+7)

РСЗВ – 365

засоби ППО ‒ 186

літаки – 268

гелікоптери – 242

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14)

крилаті ракети ‒ 316

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 3959 (+8)

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.