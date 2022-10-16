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Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України 65 тисяч військових

Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на околиці Лиману, Донеччина, 5 жовтня 2022 року

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 65 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 жовтня.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули близько 300 російських солдатів, найбільші втрати – на Криворізькому і Бахмутському напрямках.

Серед інших втрат Росії у війні, за даними Генштабу, – такі:

  • танки 2529 (п’ять за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5193 (+14)
  • артилерійські системи – 1589 (+7)
  • РСЗВ – 365
  • засоби ППО ‒ 186
  • літаки – 268
  • гелікоптери – 242
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 316
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 3959 (+8)
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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