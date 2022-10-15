Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського гелікоптера.



«Вчора 14 жовтня опівночі, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з’єднання «Південь» знищили ворожий гелікоптер, ймовірно Ка-52», – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас оперативне командування «Південь» інформує, що на російський гелікоптер намагався завдати авіаударів по позиціях ЗСУ на Херсонщині, але цю спробу присікли, гелікоптер противника знищили.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 жовтня Росія втратила 242 гелікоптери.

Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.