За добу в Україні загинули близько 400 російських військових – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військ на ранок 15 жовтня.

За даними командування, протягом попередньої доби армія Росії втратила близько 400 людей особистого складу, загальні втрати сягнули 64 700 людей.

Також за попередню добу російські війська втратили:

3 танки (2524 загалом)

7 бойових броньованих машин (5179)

16 артилерійських систем (1582)

3 реактивні системи залпового вогню (+3)

2 гелікоптери (+242)

11 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1210)

7 автомобілів (3951)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.