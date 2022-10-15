Генштаб підтверджує знищення 4 російських комплекси С-300 біля Бердянська

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 жовтня.

«Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам», – йдеться в зведенні.

Зафіксовані шість ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні, а також 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Штаб також звітує про удари по російських об’єктах, живій силі і військовій техніці.

«Підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси С-300», – повідомляє штаб.

За даними командування, до однієї з лікарень окупованого Донецька протягом тижня надійшли близько 100 поранених, у окупованому Токмаку на Запоріжжі «лікарні переповнені».

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«За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%», – стверджує штаб.

Українським військам вдалося відбити атаки російської армії в Донецькій області, а саме: в районах Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Іванграда, Спірного, Невельського, Мар’їнки, Білогорівки, Тернів, Новомихайлівки та Красногорівки.