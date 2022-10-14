Поліція: ексгумацію на місці масового захоронення військових у Лимані завершили

Поліція Донецької області повідомляє про завершення ексгумації на місці масового захоронення військових у Лимані.

«Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи на другій локації, де поховано понад 120 цивільних. Долю кожного померлого буде встановлено. Тіла військових спрямовано до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що загалом на Донеччині з 29 вересня до сьогодні правоохоронці виявили у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. Із них 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту – виявили в будівлях і на вулицях.

«Більшість загиблих – 85 – цивільні жителі, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові ушкодження. Поліцейські ретельно з’ясовують обставини смерті кожної людини. На сьогодні відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції Донецької області, наразі правоохоронці встановили 35 поховань на деокупованій території. За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця захоронення.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.