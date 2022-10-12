У Святогірську та Лимані під час ексгумації виявили 120 тіл – МВС

На деокупованих територіях Донеччини поліція ексгумувала понад 120 тіл, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.



За даними відомства, 64 з 120 – цивільні люди, зокрема, 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.



У МВС повідомляють, що у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань, з них три – масові. Одне – в Святогірську, де було захоронено 7 людей (6 жінок та 1 особа). Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а в іншій – більше сотні цивільних.



У Лимані тривають розкопки на місцях масового поховання, за тиждень вилучили тіла 56 людей – 22 цивільних жителів і 34 військових.

«Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян», – додають в МВС.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

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