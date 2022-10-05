У Святогірську під час ексгумації виявили тіла чотирьох убитих цивільних – Кириленко

У Святогірську Донецької області під час ексгумації виявлено тіла чотирьох убитих цивільних, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Також, за його словами, за добу через обстріли військ РФ загинув один мирний житель та ще шестеро зазнали поранень.

«Росія вбиває цивільних», – написав Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додає посадовець.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.