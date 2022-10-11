СБУ заявила про виявлення катівні біля Святогірської Лаври

Співробітники Служби безпеки України виявили місце незаконного тримання людей у деокупованому Святогірську на Донеччині, повідомляє пресслужба СБУ.

«Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. Російські військові насильно тримали там місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни».

На даний час слідчі встановлюють кількість і особи постраждалих, а також осіб, причетних до катувань.

Це не перше повідомлення правоохоронних органів України про виявлення катівень російських військових після деокупації населених пунктів. Зокрема, такі місця незаконного тримання людей після відступу російських сил виявили на Харківщині. Крім того, там виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.

Нині Україна та Міжнародний кримінальний суд розслідують численні підозри у вбивствах російськими військовими мирних жителів, мародерстві та інших злочинах, скоєних у перебігу розв’язаної Кремлем війни проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські правозахисники в рамках кампанії «Трибунал для Путіна» задокументували 18,5 тисячі випадків воєнних злочинів.