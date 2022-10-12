Росія у війні проти України втратила значну частину високоточних боєприпасів – Reuters

Росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну, заявив агенції Reuters високопоставлений чиновник НАТО.

За його словами, російська промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем зброї через санкції Заходу.

Чиновник також сказав, що не знає, скільки часу знадобиться Росії для мобілізації 300 000 військових і припустив, що це може тривати кілька місяців.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 жовтня Росія втратила 315 крилатих ракет.

Росія не повідомляє про свої втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.