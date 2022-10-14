ЗМІ з відкритих джерел встановили особи понад 7,5 тисяч загиблих російських військових

Російська служба Бі-Бі-Сі спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні, дані про яких вони встановили на основі відкритих джерел. Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЗМІ вдалося підтвердити загибель 7502 російських солдатів та офіцерів.

На фронті після 21 вересня загинули також щонайменше 11 мобілізованих, великих втрат зазнають елітні підрозділи російських військ, йдеться в дослідженні.

Дослідження складене на основі повідомлень регіональної влади та навчальних закладів, а також інтерв’ю родичів місцевим ЗМІ. При цьому в регіонах повідомляють далеко не про всіх загиблих, а кількість поховань на російських цвинтарях говорить про те, що реальні втрати росіян можуть бути щонайменше вдвічі більшими, пишуть видання.

Зокрема, станом на 14 жовтня журналістам вдалося підтвердити загибель на фронті 11 мобілізованих. Більшість із них прибули до пунктів підготовки 25–28 вересня, з чого випливає, що вони мали сім-десять днів на навчання. Причинами, чому мобілізованих у Росії відправляють на фронт без належної підготовки, називають непросту ситуацію на фронті, де українські сили продовжують наступ, неукомплектованість підрозділів, а також поганий стан навчальних центрів Міноборони Росії.

Крім того, щонайменше 18 призовників померли на збірних пунктах на території Росії.

Відомо, що 2200 загиблих зі списку – це солдати й офіцери спецпідрозділів, морські піхотинці та військові льотчики, підготовка яких займає роки і потребує колосальних витрат. 17% загиблих складають військовослужбовці офіцерського складу, загинули щонайменше чотири генерали і 39 полковників, йдеться в дослідженні.

За кількістю загиблих серед регіонів, за даними журналістів, як і раніше, лідирує Дагестан (319 осіб), на другому місці зараз Краснодарський край (303 особи), на третьому – Бурятія (297 осіб).

Міноборони Росії востаннє відзвітувало про втрати в день початку мобілізації – 21 вересня. За словами голови відомства Сергія Шойгу, втрати становили 5937 осіб. При цьому російська влада заявила про намір набрати 300 тисяч новобранців.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, армія Росії втратила загалом 64 300 військових від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.