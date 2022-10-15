Росія тримає в Чорному морі 12 «Калібрів» – ОК «Південь»

У Чорному морі перебувають російські ракетоносії з 12 ракетами «Калібр», повідомило у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі помірно штормить, що може створювати передумови до посилення мінної небезпеки у прибережній зоні. 11 бойових кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, серед них 2 великих десантних кораблі та 3 ракетоносії з дванадцятьма «Калібрами», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня повідомлялося про утримання РФ ракетоносіїв з 32 ракетами «Калібр». 10-11 жовтня Росія завдала масованих ударів по території України. Як повідомив 14 жовтня високопоставлений військовий чиновник США, російські війська завдали сотні ракетних ударів по Україні протягом останнього тижня, більшість із них по цивільних цілях.

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22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.