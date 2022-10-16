Міноборони Білорусі: у країні будуть розміщені трохи менше ніж 9 тисяч російських військових

Міністерство оборони в Мінську оголосило, що трохи менше від дев’яти тисяч російських військових будуть розміщені в Білорусі в рамках «регіонального угруповання» сил, яке, як стверджує відомство, необхідне для захисту кордонів країни.

«До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до (регіонального угруповання – ред.)», – написав у твітері начальник управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко.

За його словами, «переміщення триватиме кілька днів» і торкнеться «трохи менше ніж 9000 осіб».

Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе, додав він.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що білоруські війська будуть розгорнуті разом із російськими силами біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».