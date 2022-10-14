Розрив дипломатичних відносин із Білоруссю назрів – голова комітету закордонних справ

Україні варто розірвати дипломатичні відносини із Білоруссю, вважає голова комітету із закордонних справ Верховної Ради і член фракції «Слуга народу» Олександр Мережко. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«На мою думку, питання про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю вже назріло. Дедалі важче мати дипломатичні відносини з країною, на чолі якої стоїть диктатор», – сказав Мережко.

Парламентар також пояснив, чому, на його думку, влада України досі не розірвала дипвідносин із Мінськом: «Офіційна версія – необхідність захисту прав і інтересів наших громадян. Хоча, можливо, це пов’язане з тим, що хоча Білорусь і є державою, яка бере участь в російській агресії, є співучасником агресії проти України, але ще не повністю включилася в повномасштабну війну».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

10 жовтня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а з неї вивозить боєприпаси і техніку.