У Міноборони Білорусі очікують прибуття військових РФ для формування регіонального угруповання військ

У Міністерстві оборони Білорусі заявляють, що найближчими днями на територію країни почнуть прибувати російські війська для створення регіонального угруповання сил, анонсованого раніше Олександром Лукашенком.

Заступник начальника Генерального штабу збройних сил Білорусі з наукової роботи полковник Віктор Тумар заявив про «наростання загрози у сфері військової безпеки Республіці Білорусь і Союзній державі, що потребує вживання негайних заходів».

«Для забезпечення паритету у сфері військової безпеки та підтримки миру в Республіці Білорусь ухвалено рішення про створення регіонального угруповання військ на нашій території. Його основу складатимуть збройні сили Республіки Білорусь за штатом мирного часу, а також окремі військові формування Російської Федерації», – сказав Тумар.

Він наголосив, що регіональне угруповання військ є «виключно оборонним проєктом».

За словами представника Міноборони Білорусі, з російськими військовими, які прибудуть до країни «проводитимуть планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави».

10 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що він із президентом Росії Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ «у зв’язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави».

За його словами, до регіонального військового угруповання буде залучено 70 тисяч білоруських військових і «10-15 тисяч російських військових».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».