В ОП знову кажуть про неможливість повторного наступу з Білорусі: «у них немає резерву і сил»

В Офісі президента Володимира Зеленського знову наголосили на неможливості повторного наступу з Білорусі.

«Росія все ж таки хоче дотиснути, щоб Білорусь взяла участь у сухопутній операції. Білорусь не має для цього резерву і сил, і не може цього зробити фізично. Тому Білорусь проводить оці всі інформаційні операції, які говорять про те, що вони начебто активно беруть участь у чомусь... Ми чітко бачимо готовність Білорусі проводити навчання чи певні дії, які мають імітувати щось у військовому сенсі. Не більше того», – зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас, за його словами, Україна, «розуміючи певні ризики» укріпила свою оборону на білоруському кордоні.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

10 жовтня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а з неї вивозить боєприпаси і техніку.