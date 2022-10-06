Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія виділить Білорусі кредит у 1,5 млрд доларів

Олександр Лукашенко повідомляв, що Москва готова виділити Мінську додатково 1,5 мільярда доларів, ще в червні

Росія виділить Білорусі кредит розміром 1,5 мільярда доларів на імпортозаміщення, заявив віцепрем’єр російського уряду Олексій Оверчук. За його словами, які цитують російські ЗМІ, документи про це «або підписали, або ось-ось підпишуть», але параметри кредиту вже визначено.

Як заявив Оверчук, гроші будуть виділені на проєкти, пов’язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв. Подробиць про умови кредиту наразі немає.

Олександр Лукашенко повідомляв, що Москва готова виділити Мінську додатково 1,5 мільярда доларів, ще в червні.

Після придушення режимом Лукашенка масових протестів у 2020 році Росія надала Білорусі кредити загальною сумою понад мільярд доларів. Минулого року країни підписали так звані союзні програми, спрямовані на інтеграцію, насамперед, у сфері економіки.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке здійснювалося у тому числі з білоруської території, міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов повідомив, що Росія надала Мінську відстрочку на 5-6 років щодо виплат за кредитами.

Країни Заходу запровадили проти обох країн санкції – у зв’язку зі вторгненням в Україну, проти Білорусі також у зв’язку із жорстоким придушенням протестів.

6 жовтня Олександр Лукашенко оголосив про заборону підвищення цін у країні. «З 6 числа забороняється всяке зростання цін. З сьогоднішнього дня. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни», – сказав він. Яких саме галузей економіки стосується заборона і чи поширюється на приватну торгівлю, він не сказав.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG