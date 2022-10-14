Голова МЗС Білорусі пояснив свою заяву про введення у країні «режиму контртерористичної операції»

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, якого цитує білоруське видання «Белта», пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що у країні ввели «режим контртерористичної операції».

«Так, звичайно, я бачив, як вихопили цю фразу й довкола неї за ніч розкрутили конспірологічні теорії. Не треба піднімати жодної паніки, є доручення президента, яке було озвучене (зокрема, публічно): провести заходи контртерористичного характеру. Саме про це і йдеться. Саме про це на тижні неодноразово говорив і голова КДБ та інші наші посадові особи», – наголосив Макей.

За його словами, Олександр Лукашенко провів низку нарад зі «співробітниками, керівниками правоохоронних відомств, спецслужб, керівництвом збройних сил» щодо питання цих заходів.

«Не секрет (про це говорили керівники наших спецслужб), що ми отримали інформацію про підготовку низки провокаційних дій щодо Білорусі. З усіх можливих напрямів, крім східного, звісно. З огляду на це президент Білорусі як відповідальний керівник, який має дбати про безпеку держави і громадян, звичайно ж, ухвалив відповідне рішення для того, щоб протистояти можливим провокаційним спробам», – заявив міністр.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

10 жовтня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а з неї вивозить боєприпаси і техніку.