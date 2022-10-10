Лукашенко підпорядкував КДБ Білорусі виключно собі

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня підписав указ про зміну становища органів державної безпеки країни. Тепер вони підпорядковані виключно Лукашенку. Це в указі названо «покращенням».

Раніше КДБ підпорядковувався також уряду Білорусі і Раді безпеки.

Крім того, Лукашенко перейменував Інститут національної безпеки на Академію національної безпеки.

КДБ Білорусі – наступник КДБ Білоруської СРСР. 1991 року, після оголошення незалежності країни, було підписано указ про формування Комітету державної безпеки.

Щодо КДБ Білорусі існує безліч свідчень про його дію як репресивного органу, про незаконні затримання, тортури і безслідні зникнення опозиційних активістів.