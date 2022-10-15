До Білорусі прибули російські військові, які увійдуть до регіонального угруповання військ

До Білорусі прибули перші ешелони російських військових, які входять до складу спільного з Росією регіонального угруповання військ, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на білоруське Міністерство оборони.

Відомство опублікувало відео прибуття російських військових до Білорусі та зазначило, що їх «тепло зустріли хлібом-сіллю».

У повідомленні Міноборони наголошується, що рішення про створення регіонального угруповання військ (сил) «прийнято та реалізується виключно в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Союзної держави на території Білорусі та продиктовано безперервною діяльністю на прикордонних з нами територіях».

Читайте також : Розрив дипломатичних відносин із Білоруссю назрів – голова комітету закордонних справ

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ «у зв’язку з ескалацією на західних кордонах союзної держави». Він також вкотре заявив, що Україна планує завдати ударів по території Білорусі – про це Мінськ нібито попередили «неофіційними каналами».

14 серпня Лукашенко заявив, що в Білорусі введено режим підвищеної терористичної небезпеки, а в Білорусі вжито контртерористичні заходи «з урахуванням ситуації, що склалася».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Читайте також: Сумщина готова до повторного наступу РФ, але скупчення військ наразі не фіксують – голова ОВА

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».