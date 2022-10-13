Сумщина готова до повторного наступу РФ, але скупчення військ наразі не фіксують – голова ОВА

На кордонах із Сумською областю наразі не спостерігаються додаткові скупчення російських військ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Наразі ми не спостерігаємо жодних додаткових скупчень російських військ на кордонах із Сумською областю, що спостерігалося якраз перед 24 лютого. На відстані у 100-150 кілометрів у навчальних частинах проходять зараз навчання російські новобранці-мобілізовані, але якихось ударних угруповань чи диверсійних груп на даний момент на кордонах із Сумською областю ми не фіксуємо», – зазначив він.

Водночас, за словами Живицького, Сумська область готова до можливого повторного наступу військ РФ.

«Кордони нині захищають і прикордонники, і військові підрозділи. Облаштовані відповідні інженерні об'єкти. І з інженерної, і з військової точки зору обладнані і перша, і друга лінія оборони області», – наголосив голова ОВА.

Наразі, за словами Живицького, російські війська намагаються обстрілювати територію області, внаслідок чого вже зруйнована чи пошкоджена частина критичної інфраструктури.

«Сьогоднішній ранок розпочався з обстрілу Миропілля. Далі продовжилися обстріли по Білопільській громаді. Це прикордонні населені пункти. Так само вчора активно обстрілювалася північ нашої області», – зазначив Живицький.

10 жовтня антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що про повторне вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не йдеться.

Водночас у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна «не може нічого виключати», тому активно готується до будь-яких сценаріїв.