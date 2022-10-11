Гелікоптер з території РФ обстріляв Сумщину – Живицький

Російський гелікоптер з своєї території обстріляв Сумщину, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України», – написав він у телеграмі.



За його даними, російські війська зі ствольної артилерії обстріляли місто Середино-Буда – зруйнували кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач.



Живицький також заявляє про російські обстріли з РСЗВ по населеному пункті Ходіне (Шалигінська громада), з мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад.



«По території Юнаківської громади стріляли з САУ – пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів. По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору», – додав він.

За його словами, люди не постраждали.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.