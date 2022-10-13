Британська розвідка: війська РФ намагаються закріпитися біля Милового на Херсонщині

Відійшовши від попередніх позицій на початку жовтня, російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту, повідомляє розвідка Великої Британії.

«Після відходу на близько 20 кілометрів у секторі на півночі від Херсону на початку жовтня російські війська, як виглядає, намагаються закріпитися на новій лінії фронту на захід від села Милове», – йдеться в зведенні, яке оприлюднило Міністерство оборони.

Відомство вказує на важкі бої на цьому фронті, особливо в західній його частині, де поступ українських військ означає, що російський фланг більше не захищений рікою Інгулець.

«Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, наказала готуватися до евакуації частини цивільних із Херсона. Ймовірно, вони передбачають поширення бойових дій на саме місто Херсон», – додають у розвідці.

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Українське командування час від часу повідомляє про звільнення населених пунктів у Херсонській області, яка була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.