Донеччина потрапила під ракетний удар, найбільше постраждав Бахмут – поліція

За добу 15 жовтня російські війська атакували сім населених пунктів Донецької області, повідомляє відділ комунікації поліції.

За інформацією, Росія вдарила ракетами по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Костянтинівці, Часовому Яру, Карлівці та Орлівці.

«Ворог застосовував проти мирного населення РСЗВ «Ураган», «Град», ракети, артилерію та танки. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, медичний заклад, територію підприємства харчової промисловості, автомобілі, гараж», - повідомили правоохоронці.

Впродовж доби 15 жовтня загарбники п’ять разів обстріляли місто Бахмут, вбили і поранили цивільних жителів. Пошкоджено 11 приватних будівель.

Відомо, що поліція та СБУ вже відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Із Донецької області було евакуйовано ще 220 осіб, а від початку обов’язкової евакуації – більш ніж 24 тисячі цивільних жителів (серед них 3 813 дітей та 1 326 осіб із інвалідністю).

14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.

За інформацією Генштабу, за добу 15 жовтня ЗСУ відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку і Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області в ніч на 16 жовтня було пошкоджено дві школи і парк.