Війська РФ завдали удару по школі у Миколаївці, там було укриття – Донецька ОВА

Російські війська завдали удару по школі у Миколаївці – там було укриття, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Найбільшої шкоди цієї ночі росіяни завдали у Миколаївці – обстріляли школу, де облаштоване укриття для цивільних. На щастя, укриття витримало – ніхто з 12 людей, що там перебували, не постраждав», – написав він у телеграмі.

За його словами, також війська РФ вночі обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Георгіївку та Новомихайлівку у Мар'їнській громаді, а також Одрадівку та станцію Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, жертв немає.

За минулу добу внаслідок обстрілів на Донеччині загинули 5 людей, ще 10 поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.