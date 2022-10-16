Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зруйновано дві школи – Старух

Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області в ніч на неділю, 16 жовтня, було пошкоджено дві школи і парк, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

За його словами, російські війська зазнають невдач на фронті, тому й нищать цивільну інфраструктуру.

«Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час. Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля», - зазначив Старух у своєму телеграмі.

Він додав, що російські війська продовжують застосовувати терор проти цивільного населення – вони вбивають мирних людей та нищать школи, лікарні, будинки. Постраждалих в результаті ракетного удару немає.

Вранці 15 жовтня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська випустили дрони-камікадзе по Запоріжжю вночі і вдарили ракетами С-300 вранці.

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.