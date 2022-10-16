Українські військові за добу відбили атаки сил РФ поблизу 8 населених пунктів – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку і Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також вісьмох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

«Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі», – додали у Генштабі.

У командуванні повідомили, що загарбники обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій і рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку.

«Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об’єкти і мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині», – йдеться у повідомленні.