Жертвами агресії РФ за минулу добу став 21 мирний житель України, 31 людина поранена – ОПУ

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за минулу добу 21 мирний житель в Україні загинув і 31 зазнав поранення внаслідок російської збройної агресії проти України.
«Дніпропетровська область – 1 загиблий, 3 поранених; Донецька область – 15 загиблих (в т.ч. виявлено 9 осіб убитих раніше), 17 поранених; Запорізька область – 4 загиблих, 5 поранених; Сумська область – 1 загиблий; Харківська область – 6 поранених (в т. ч. 4 на мінах)», – написав Тимошенко у Telegram.
За його словами, дані надали обласні військові адміністрації. Водночас інформація може змінюватися, оскільки бойові дії не припиняються.
Станом на 2 жовтня Управління Верховного комісара ООН із прав людини могло підтвердити 6 114 випадків загибелі і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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