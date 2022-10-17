Розвідка Британії: після пошкодження Керченського мосту проблеми з забезпеченням військ РФ загострилися

Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських військ, ймовірно, загострилися після пошкодження Керченського мосту, повідомляє у твіттері Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Російські сили, які діють на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту. Оскільки російська присутність у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці додають, що місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації.

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Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

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Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».