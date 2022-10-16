«Склади боєприпасів облаштовують у школах». Мер Мелітополя – про ситуацію в окупованому місті

Сім місяців Мелітополь перебуває під російською окупацією. Весь цей час у місті зростають ціни на продукти, бракує життєво необхідних медикаментів, критичним є фінансовий стан жителів, продовжується терор мирного населення, під загрозою опалювальний сезон, розповів в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Іван Федоров.

«Газу немає – опалення не буде»

З наближенням зими мелітопольці ризикують залишитися без опалення, каже Федоров. За його даними, на сьогодні газу в місті немає – їжу готують на електроплитах. Через загрозу того, що місто може попросту замерзнути взимку, міський голова вкотре закликає евакуюватися з окупованого міста.



– Вже понад три місяці немає природного газу. Зруйновано центральний газогін у районі міста Оріхів. На сьогодні його відремонтувати можливості немає через інтенсивні бойові дії. 95% систем опалення у тимчасово окупованому місті Мелітополі працює саме від природного газу. Рашисти (російська окупаційна влада – ред.) безліч разів казали про те, що якимось чином запустять газ, відремонтують газогін, але на сьогодні газу немає. Наприклад, у тимчасово окупованому Бердянську газ зник на кілька місяців раніше, і досі блакитного палива немає у цьому місті.

Є ще кілька зруйнованих котелень, які не будуть запущені до початку опалювального сезону в цьому році

– Одна з котелень на території Мелітополя повністю зруйнована, необхідно будувати нову. Це котельня в авіамістечку, де проживало близько п'яти тисяч мешканців. Є ще кілька зруйнованих котелень, які не будуть запущені до початку опалювального сезону в цьому році. Але ключовим є все ж таки газ, на сьогодні його у Мелітополі немає. Підсумовуючи, можу сказати, що вчасно опалювальний сезон точно не розпочнеться. Наша мета – допомогти мелітопольцям евакуюватись з тимчасово окупованого міста на територію, підконтрольну владі Україні.

«Неможливо зробити навіть аналіз крові»

Гуманітарна ситуація в Мелітополі є вкрай важкою, стверджує Іван Федоров. На сьогодні, за його словами, 80% жителів залишилися без роботи та, як наслідок, без доходів.

Є дефіцит ліків. Це надважливо. Це позначається і на функціонуванні медичних установ і на життєдіяльності наших мешканців

– Люди живуть на свої заощадження, які, певна річ, за сім місяців закінчуються. Ціни на продукти вкрай високі – у два-три рази вищі, аніж у Запоріжжі, Дніпрі або Києві. Є дефіцит ліків. Це надважливо. Це позначається і на функціонуванні медичних установ і на життєдіяльності наших мешканців, які постійно потребують медикаментів. Наприклад, ті, хто страждає хронічними захворюваннями і потребує інсуліну, постійного проведення гемодіалізу. На сьогодні немає можливості постачання цих медичних засобів.

– Майже повністю скінчились реактиви у місцевій лабораторії – неможливо зробити навіть аналіз крові. Складна ситуація із забезпеченням представників соціально незахищених верств населення – лежачих хворих, тих, хто не може самостійно себе обслуговувати. Стан справ щоденно погіршується. Тому ми вже близько чотирьох місяців закликаємо наших мешканців евакуюватись.

Новий шлях евакуації

Маршрут, яким мелітопольці виїжджали з окупації до Запоріжжя, на сьогодні майже заблокований. Після руйнувань Керченського мосту, яким жителі окупованих територій виїжджали через окупований півострів, тепер виїхати також проблематично – великі черги.

Міський голова Мелітополя повідомив про третій, новий маршрут евакуації, втім, наразі його безпечність під великим питанням.

Буквально кілька днів тому був прокладений новий маршрут через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ

– Ситуація з евакуацією на сьогодні є неоднозначною. З одного боку, через Крим виїзд майже неможливий через зруйнований Кримський міст. Там величезні черги з охочих виїхати на підконтрольну Росії територію. З другого боку, на блокпосту у Василівці також величезні черги. Більш ніж чотири тисячі наших мешканців вже понад десять днів чекають на евакуацію на підконтрольну владі України територію. Буквально кілька днів тому був прокладений новий маршрут через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ. Він веде також на територію Росії, звідти люди їдуть до країн Євросоюзу або у Грузію. Цей маршрут є новим, тому ми не можемо точно сказати, як саме ним можна евакуюватись.

«Російські військові прикриваються дітьми»

В одній з громад Мелітопольського району були помічені білоруські військові, каже Федоров. Занепокоєння викликає зосередження російської армії в школах, зазначив мер міста.

Є факти перебування білоруських військових на території, наприклад, у Мирненській ОТГ

– У місті велика кількість військових, здебільшого – на околицях, а також – у центрі міста – прикриваються цивільним населенням. Є факти перебування білоруських військових на території, наприклад, у Мирненській ОТГ. Є свідчення перебування військових на територіях шкіл, де вони прикриваються дітьми. Склади з боєприпасами облаштовують також на територіях шкіл міста.



Окремо міський голова зупинився на темі роботи шкіл міста. За його словами, «навчальним процесом це назвати важко».



– Освіта майже не функціонує. Рашисти (російська окупаційна влада – ред. ) намагались відкрити 15 з 22 шкіл міста Мелітополя, але в них виникли проблеми з освітянами, з викладачами, із персоналом. Ніхто не хоче співпрацювати з ворогом. Не можна сказати, що на сьогодні відбувається навчальний процес у наших школах. Точно є діти, яких батьки під тиском відправили на навчання. Але це не про освіту, а про зомбування та пропаганду, яку рашисти намагаються посилити у нашому місті.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.