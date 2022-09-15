Чи є вчителі з Росії на окупованій частині півдня?

Чи приїхали вчителі з Росії викладати в школах на окупованій частині півдня України? Яка відповідальність їм за це загрожує? Чи багато українських вчителів співпрацюють з окупантами та яке покарання за це вони можуть отримати, дізнався проєкт «Новини Приазов’я».

Російські вчителі, які викладають на нині окупованих територіях України, будуть покарані, заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук . Відповідна заява опублікована на сайті міністерства 13 вересня. В ній сказано, що «логічним продовженням звільнення тимчасово окупованих територій України є затримання колаборантів і російських громадян».

. Відповідна заява опублікована на сайті міністерства 13 вересня. В ній сказано, що «логічним продовженням звільнення тимчасово окупованих територій України є затримання колаборантів і російських громадян». Раніше, 12 вересня, видання «Страна.ua», із посиланням на коментар Ірини Верещук, розповсюдило новину, що на звільненій території Харківської області нібито затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах. Також про це 10 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і «24 канал», із посиланням на власні джерела у розвідці.

і «24 канал», із посиланням на власні джерела у розвідці. Міністерство освіти РФ заявило, що російські вчителі у Харківській області не працювали: за заявою відомства, «з 1 вересня там працювали місцеві вчителі».

Разом із цим голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін 13 вересня доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів. У телеграм-каналі відомства ці вчителі названі «викладачами за російськими програмами».

13 вересня доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів. У телеграм-каналі відомства ці вчителі названі «викладачами за російськими програмами». В Офісі генерального прокурора України 13 вересня заявили, що на деокупованих територіях Харківської області не затримували вчителів з Росії. Про це повідомив телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Інформація про те, що російським вчителям пропонують так звані «відрядження» на окуповані території півдня України, раніше розповсюджувалася в ЗМІ. Зокрема, у червні про це повідомляла російська служба Радіо Свобода. За даними журналістів, такі пропозиції отримували вчителі з Новосибірської області Росії.

Видання The Washington Post у публікації 18 липня також повідомило, що на окуповані території Херсонської та Запорізької областей були запрошені вчителі з Дагестану і Чувашії. За даними видання, тим, хто погодиться, обіцяли заробітну плату у розмірі близько 2 тисяч 900 доларів. Така сума у 5 разів перевищує заробітки вчителів у російських регіонах.

Затримали чи ні?

За словами Ірини Верещук, на території України зараз «перебувають російські громадяни, які незаконно приїхали на тимчасово окуповані території й проводили там незаконну діяльність». Віцепрем’єрка зазначила, що «їх багато разів попереджали, що це є злочином, однак вони не дослухалися».

Навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою – це порушення законів війни

«Порушення Женевських конвенцій, зокрема, щодо навчання дітей на окупованих територіях у звичних їм культурних традиціях і їхньою мовою, це порушення законів війни, за що передбачено окрему відповідальність», – заявила Ірина Верещук.

Крім того, вона зазначила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. В заяві також зазначено, що правоохоронні органи України фіксують всі злочини проти українського народу, і всі причетні до протиправних дій мають пам’ятати, що обов’язково постануть перед судом і нестимуть відповідальність.

Ці заяви викликали резонанс. Оскільки у відомстві не надають подробиць про нібито затриманих вчителів з Росії, це змусило журналістів різних видань як в Україні, так і в Росії самим шукати їх.

Так, проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» пише про те, що серед вчителів, яких могли дійсно затримати в Україні, можуть бути освітяни з південних регіонів РФ.

Редакція посилається на незалежну профспілку «Альянс вчителів» та список педагогів (є у розпорядженні «Кавказ.Реалії»), завербованих на роботу в окупованих районах України. У ньому перераховані прізвища близько 80 педагогів із Дагестану, які прямували на роботу до територій, які підконтрольні незаконним збройним угрупованням «ДНР», «ЛНР» та окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. У Міністерстві освіти та науки Дагестану не стали це коментувати.

Намагаючись дізнатися про долю вчителів, які могли перебувати на території України, журналісти проєкту російської служби Радіо Свобода «Север.Реалии» обдзвонили понад два десятки вчителів, які подавали заявки для участі в програмі для виїзду в Україну, і всі вони сказали, що зараз перебувають у Росії.

Херсонщина: «російських вчителів майже немає»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що, за його інформацією, масового приїзду вчителів із Росії на окуповану частину Херсонщини не спостерігалося.

Не захотіли з Криму чи з РФ їхати на Херсонщину вчителі. Якщо такі випадки є, то вони поодинокі

«Вони намагалися зробити так званий «освітній десант», нічого не спрацювало, не захотіли з Криму чи з РФ їхати на Херсонщину вчителі. Якщо такі випадки є, то вони поодинокі, та це – 100%, не масова історія. У нас вчителів, які погодились співпрацювати з «орками» (російськими окупантами – ред.), їх вивозили до Криму і вони там проходили «навчання», вони брали участь у курсах перепідготовки. Це для того, щоб працювати за російськими освітніми стандартами, по російській програмі», – повідомив Соболевський.



4 липня російська влада призначила на окупованій частині Херсонської області так званий «уряд». До його складу увійшли четверо осіб, серед яких і так званий «міністр освіти та науки». Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михайло Родіков.

За словами Соболевського, російський чиновник поки не відзначився особливою активністю на своїй «посаді».

Вони ще намагаються робити якісь там перфоменси в стилі «Росія на Херсонщині назавжди», але кількість цих заяв і цих заходів в рази зменшилась за останні тижні

«Практично нічого не чути, бо сьогодні усі новини про ЗСУ, тому велика кількість їх гуманітарних ініціатив, вони фактично або на паузі, або зупинені. Вони ще намагаються робити якісь там перфоманси в стилі «Росія на Херсонщині назавжди», але кількість цих заяв і цих заходів, вона в рази зменшилась за останні тижні», – зауважив заступник голови Херсонської облради.

12 липня в окупованому Херсоні був скоєний замах на призначену російськими військовими так звану «ректорку» Херсонського державного університету Тетяну Томіліну. За даними російських ЗМІ, у під’їзді будинку, де вона живе, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Дані про її стан розходяться. За інформацією видання Baza, Томіліну помістили в реанімацію з осколковими пораненнями і контузією. Вранці 13 вересня російські окупаційні сили Херсону повідомили, що так звана «ректорка» з легкими пораненнями перебуває в одній із херсонських лікарень, а її життю нічого не загрожує, пише російський «Інтерфакс».

Соболевський зазначив, що такі події впливають на настрої серед окупантів.

Настрій в окупантів, зрозуміло, погіршується. Ще дуже мало часу минуло для того, щоб оцінити, який вплив це матиме на навчальний процес

«Зрозуміло, що після кожної акції ми не коментуємо, хто це проводить. Настрій в окупантів, він, зрозуміло, погіршується. Ще дуже мало часу минуло для того, щоб оцінити, який вплив це матиме на навчальний процес, який вони запустили в невеликій насправді кількості шкіл», – зауважив політик.

Він запевнив, що на сьогодні вже встановили особи всіх вчителів, які співпрацюють з російськими окупаційними силами.

«Їхня невелика кількість, порівняно з загальною кількістю наших вчителів на Херсонщині, але вони є. Якою буде юридична реакція? Вона буде 100%, кожна особа буде притягнута до відповідальності», – каже Соболевський.

«Якщо правоохоронні органи будуть вбачати, що в діях цих осіб буде склад злочину, буде кримінальна відповідальність. Якщо в цьому не буде складу злочину, буде дуже велике моральне питання, чи має право Україна надалі допускати до освітнього процесу людей, які погодилися на певний час працювати за російською навчальною програмою. Ми ж розуміємо, що це за програма. Це фактично зомбування наших дітей», – додав він.

Бердянськ: «викладачів набирають за оголошеннями»

Виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло розповів, що на сьогодні вчителі з Росії у школах міста не працюють. Частина українських вчителів погодилася співпрацювати з окупантами, але таких – меншість.



«В місті Бердянськ, я можу вам сказати, що з 800 з невеликим хвостиком вчителів нами призупинені трудові відносини з 97 вчителями. Більша частина нашого педагогічного складу, це понад 400 вчителів, перебуває на підконтрольній владі України території. Решта, з різних обставин, вимушена залишатися в окупованому місті, але більшість з них працюють дистанційно з нашими бердянськими учнями», – повідомив посадовець.

За словами Свідло, з усіх директорів шкіл з російськими окупаційними силами погодилися співпрацювати двоє.

Є випадки навіть, коли очолювали школи люди без досвіду педагогічної роботи. Тобто такий жах

«Два директори погодилися співпрацювати з окупаційними військами та «очолили» освітні заклади. І, знаєте, більш ніхто не погодився, на вакансії керівників шкіл були призначені технічні працівники, завгоспи в минулому, мешканці Маріуполя, які приїхали до нашого міста. Є випадки навіть, коли очолювали школи люди без досвіду педагогічної роботи. Тобто такий жах, жах, що там відбувається», – розповів Свідло.

За словами виконувача обов’язків мера Бердянська, вчителів до шкіл міста набирають за оголошеннями.

«Основною вимогою є наявність диплома про педагогічну освіту навіть без досвіду роботи. В нас достатньо є інформації про те, що багато хто називається вчителями та зараз проводить якісь уроки – це люди, які вперше прийшли викладати той чи інший предмет», – повідомив посадовець.



Втім, до одного з сіл Бердянської територіальної громади російські окупаційні сили обіцяють призвести вчителів з Таганрогу.

Після свята першого дзвоника всіх діточок розпустили у зв'язку з тим, що немає вчителів. Сказали, приїдуть вчителі з Таганрогу незабаром

«Є такий приклад в селі Нововасилівка нашої Бердянської територіальної громади. Там після свята першого дзвоника всіх діточок розпустили у зв'язку з тим, що немає вчителів. Сказали, приїдуть вчителі з Таганрогу незабаром та будемо відновлювати навчальний процес. Тобто навіть до такого доходить», – розповів Свідло.



Він вважає, що більшість вчителів, які працюють у школах окупантів, роблять це добровільно.



«Дійсно були випадки, коли здійснювався тиск на директорів шкіл, заступників, педагогів. Примушували їх виходити працювати, готувати влітку школи до навчального року. Але ж більшість вчителів його витримали. Хтось прийняв для себе рішення виїжджати терміново, хтось знайшов якісь доводи, що вони не можуть цього робити, тощо. Але, на мій погляд, з тих, хто пішов на співпрацю, більшість тих, хто зробив це з власної ініціативи», – запевнив в.о. мера.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Чим загрожує викладання в російській школі?

Ексзаступник міністра юстиції України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Петухов зазначив, що практики притягнення до відповідальності за співпрацю з окупантами вчителів в Україні поки що немає.

«У ККУ внесена спеціальна стаття, яка передбачає відповідальність за колабораціонізм, і одна з частин цієї статті прямо говорить про співпрацю вчителів. Практики застосування цієї статті поки що немає, наскільки я знаю. Найбільша складність у цій статті та притягнення до відповідальності полягає в тому, що треба встановити в кожному конкретному випадку, чи ця співпраця була добровільною, чи ні», – зазначив Петухов.

Доводити добровільність співпраці вчителів з окупантами буде прокуратура, каже ексзаступник міністра юстиції.

Саме прокуратура має довести добровільність такої співпраці. Це можна встановити шляхом опитування свідків, людей, які були навколо

«У Кримінальному процесі тягар доказування лежить на прокуратурі. Саме прокуратура має довести добровільність такої співпраці. Це можна встановити шляхом опитування свідків, людей, які були навколо. І думаю, що це реально встановити. Тим більше коли територія звільнена, коли люди не бояться переслідувань з боку російської влади, вони зможуть сказати так, як це було насправді», – зауважив Петухов.

Юрист зазначив, що вчителі з Росії у випадку приїзду на окуповані території порушують закони України, але при цьому не вчиняють злочини за статтею «порушення законів та звичаїв війни».



«Ці люди, очевидно, незаконно перетнули державний кордон України та в'їхали на тимчасово окуповані території, і за це просто вже передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, їхні дії мають бути проаналізовані та можуть підпадати під декілька складів злочинів, які передбачені Кримінальним кодексом. По-перше, у нас є стаття, яка заперечує факт російської агресії або глорифікує російських солдатів. Якщо ці люди вчиняли такі дії, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за це», – пояснив Петухов.

Крім того, вчителів із Росії можна притягнути до відповідальності за посягання на територіальну цілісність України та спробу повалення конституційного ладу, вважає юрист.

Петухов зазначив, що довести в суді незаконний перетин кордону України досить легко. Все, що стосується іншої діяльності, потребує більш суттєвих доказів з боку української прокуратури.

«Насправді це можна довести шляхом опитування свідків, які будуть давати покази про те, що саме робила ця особа в Україні. Вони контактують з дітьми, з батьками, з органами влади, з іншими вчителями в цій школі, тому що це діяльність, яку неможливо приховати», – запевнив юрист.

Петухов вважає, що українських вчителів, які пішли на добровільну співпрацю з окупантами, потрібно також позбавляти права працювати в освітній системі. Юрист зазначив, що це світова практика.

Вчителям-колаборантам має бути заборонено довічно викладати в українських школах

«Наприклад, при приєднанні східної Німеччини до західної Німеччини вчителі, які там працювали, на жаль, втратили роботу, адже вони працювали при комуністичному режимі та не могли далі викладати дітям демократичні цінності. Мені здається, тут так само має застосовуватися така практика – крім кримінальної (відповідальності – ред.) для вчителів-колаборантів, їм має бути заборонено довічно викладати в українських школах», – навів приклад юрист.

Російський адвокат Микола Полозов зазначив, що відповідальність учителів на окупованих територіях залежить від їхнього правового статусу і громадянства.

«Якщо ми говоримо про вчителів з українським громадянством, колабораціоністи на окупованих територіях або вчителі, які приїхали з Криму, які до 2014 року мали українське громадянство, то в такому випадку там можлива різна палітра кримінальних статей. Зокрема, державна зрада, яка вважається особливо тяжким злочином. Якщо ми говоримо про вчителів російських, які приїхали з Росії, які мають російські паспорти, то в цьому випадку вже озвучувалось звинувачення про порушення норм і звичаїв війни, це стаття 438 Кримінального кодексу України», – пояснив адвокат.

Він погодився, що стаття «порушення законів та звичаїв війни» не відповідає діяльності, яку можуть проводити російські вчителі на окупованих територіях України.

«Вона, все ж таки, стосується жорстокого поводження з військовополоненими або цивільними, вчинення різних воєнних злочинів, і вчителі не є комбатантами. І склад цієї статті застосувати до їхньої діяльності буде доволі складно, а от стаття порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, стаття 332 при Кримінальному кодексі України, вона якраз відповідає цим вимогам, бо яким чином ці росіяни з'явилися на території України?» – підкреслив Полозов.

Додатково може бути стаття 436.2 – це виправдання, визнання правомірною російської агресії проти України, верифікації її учасників

«Очевидно, що незаконно перетнули кордон. Додатково може бути стаття 436.2 – це виправдання, визнання правомірною російської агресії проти України, верифікації її учасників», – зазначив він.

Адвокат каже, що цивільні особи не можуть бути обміняні на полонених військових, але обмін цивільними між Росією та Україною можливий.

«Російська Федерація за більш ніж 8 років окупації Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей проводила там масові репресії, захоплювала заручників. І на цей момент в російських тюрмах – понад півтори сотні, а може, навіть більш ніж 200 українських політв'язнів», – нагадав Полозов.

«Ці обміни проходили раніше, до вторгнення. Нагадаю, що останній масштабний обмін стосувався українських військових, моряків і ще 11 політв'язнів, яких у вересні 2019 року обміняли та які повернулись в Україну. От таким же чином наших вчителів можна буде обмінювати на цивільних, на українських заручників, які перебувають у російських тюрмах», – розповів Полозов.

Редакція «Новин Приазов'я» звернулася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із запитом прокоментувати тему відповідальності громадян Росії та України за роботу в закладах освіти під керівництвом окупантів, але на момент виходу матеріалу з міністерства відповіді не надали.