Через російську атаку дронами в Києві загинула людина – Кличко

У Києві з-під завалів будинку, який постраждав через атаку дронами, дістали тіло загиблої жінки, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина перебуває під завалами. Троє постраждалих госпіталізовані», – написав він у телеграмі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що з житлового будинку, який постраждав від атаки російських дронів-камікадзе, врятували 18 людей.

17 жовтня вранці у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи – відомо про чотири «прильоти». За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе.

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Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.