Кличко заявив про нові вибухи в Києві

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив нові вибухи в Шевченківському районі.



«Ще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.



Раніше про повторні вибухи в Києві повідомлялось у соцмережах.

Вранці у Шевченківському районі Києва пролунали два вибухи. За даними української влади, війська РФ атакували місто дронами-камікадзе. За даними Кличка, після атаки російської атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, кілька житлових будинків пошкоджені. Інформація про постраждалих уточнюється.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.