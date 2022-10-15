Через удар по Запоріжжю постраждали 21 багатоповерхівка і 15 приватних будинків – міськрада

Ракетний удар по Запоріжжю вранці 15 жовтня пошкодив десятки житлових будівель, навчальний заклад і автостоянку, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв.

Він нагадав, що вночі російські війська вдарили дронами-камікадзе по інфраструктурним об’єктам, а згодом випустили по місту ракети.

«Руйнувань зазнали об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Від вибухової хвилі постраждали 21 багатоповерхівка, 15 приватних будинків, заклад освіти та автостоянка. Обійшлося без постраждалих. На місцях працюють відповідні служби», – зазначив Куртєв.

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Він додав, що протягом попередньої доби в області зафіксували 68 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Йдеться про Запорізький, Пологівський та Василівський райони.

Вранці в суботу голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська випустили дрони-камікадзе по Запоріжжю вночі і вдарили ракетами С-300 вранці.