Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про черговий «обстріл» і поранених

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що в результаті обстрілу в Бєлгороді троє людей були поранені. Де саме стався обстріл і хто стоїть за ним, Гладков не уточнив.

За словами губернатора, двох чоловіків з осколковими пораненнями направили до лікарні, жінці надали допомогу на місці.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомляли, що у російському Бєлгороді спрацювала система протиповітряної оборони. За даними кореспондента російського державного агентства «РИА Новости», над містом пролунало щонайменше 16 вибухів. Проте телеграм-канал «Осторожно, новости» виклав відео з ракетним обстрілом імовірно району аеропорту міста.

Українська влада обстріл Бєлгорода не коментувала. Провладні українські телеграм-канали не виключають, що до Бєлгорода могли прилетіти снаряди з боку Росії, яка обстрілювала Харків.

15 жовтня у Бєлгородській області Росії, за даними російських ЗМІ, спрацювала система ППО, «під обстріл» потрапила нафтобаза в районі села Розумне. В результаті там виникла пожежа.

14 жовтня у Бєлгороді через обстріл було пошкоджено електропідстанцію, що відноситься до ТЕЦ. Частина міста залишилася без електрики. На день раніше ракета або її уламки впали на багатоповерховий будинок. Частина будівлі обвалилася.

Українська сторона зазвичай ці події не коментує. Водночас у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ 13 жовтня заявили, що в будинок у Бєлгороді влучила ракета, якою російські сили хотіли атакувати Харків.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.

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