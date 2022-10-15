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У російському Бєлгороді вибухи, губернатор заявляє про «обстріл»

Напередодні місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції на 110 кВт у Бєлгороді

У російському місті Бєлгород, що неподалік від кордону з Україною, знову лунають вибухи – про це повідомили 15 жовтня місцеві медіа.

Згодом губернатор Бєлгородської області Росії Владислав Гладков заявив про «обстріл», який нібито пошкодив пункт митниці. Також Гладков повідомив про пожежу на нафтобазі в Бєлгородському районі, зазначивши, що перебуває на місці подій.

Українське командування не коментувало ці повідомлення.

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Напередодні місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції на 110 кВт у Бєлгороді, на ній виникла пожежа.

З початку війни в Білгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.

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