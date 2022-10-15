США: у Росії через санкції закінчується мікроелектроніка для військової промисловості

Російський військово-промисловий комплекс насилу виробляє та обслуговує «критично важливе» озброєння, необхідне для операцій в Україні. Причина – міжнародні санкції, які позбавили Росію доступу до мікроелектроніки. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо.

«У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів», – сказав Адейомо.

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З цієї причини, зазначив американський урядовець, два найбільших російських виробники мікроелектроніки тимчасово зупинили виробництво. Про які компанії йдеться – він не уточнив.

Напередодні видання The New York Times, посилаючись на урядовий звіт США, повідомило, що російська армія не встигає поповнювати запаси боєприпасів, які витрачає в ході повномасштабної агресії проти України.