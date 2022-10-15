Росія: через стрілянину на полігоні в Бєлгородській області загинули 11 людей

Міноборони РФ заявляє про стрілянину на полігоні в Бєлгородській області – 11 людей загинули, ще 15 поранені.



«15 жовтня на полігоні Західного військового округу у Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД скоєно терористичний акт. Під час проведення заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у спеціальній військовій операції (так в РФ називають війну проти України – ред.), терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу», – повідомило російське міністерство, яке цитує російська агенція «Интерфакс».



За повідомленням, вогнем у відповідь «двох терористів знищено».

Російська сторона не уточнює, з якої саме країни були стрільці.

Від ранку 24 лютого Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну, яке триває досі. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення Росія втратила 64 700 військових. Також, за даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців. Натомість Москва називає цифри в понад 10 разів менші.