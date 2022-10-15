Шольц закликає до розширення Євросоюзу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського Союзу, заявивши, що тоді він зможе краще брати участь у глобальних справах, повідомляє агенція Reuters.



«ЄС з 27, 30, 36 державами, з більш ніж 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян, може посилити його вагу в світі», – сказав Шольц на конгресі європейських соціалістів. – «Я відданий розширенню ЄС. Те, що ЄС продовжує розширюватися на схід, є безпрограшним для всіх нас».



Як повідомляє агенція АР, Шольц також закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та штабу ЄС для європейських збройних сил.



«У Європі нам потрібна краща взаємодія наших оборонних зусиль. У майбутньому Європі знадобиться скоординоване збільшення можливостей... ми повинні впевнено та спільно просувати європейську оборону», – вважає Шольц.



Зараз ЄС налічує 27 членів. З моменту вступу на посаду Шольц зробив розширення Європейського Союзу на Балкани та інші країни головним напрямком своєї зовнішньої політики. Це стало ще більш актуальним після вторгнення Росії в Україну, яка на початку цього літа стала кандидатом на членство в ЄС.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Раніше в уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.