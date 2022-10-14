СБУ виявила на деокупованій Херсонщині арсенал зброї РФ і факти катувань цивільних

Служба безпеки України заявляє, що виявила на деокупованій Херсонщині російський арсенал ракетно-артилерійської зброї.

«Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів і боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», а також більше ніж сотня протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Замаскований склад із ворожими боєприпасами був розташований у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка», – йдеться у повідомленні спецслужби.

У СБУ додають, що усю вилучену зброю передали для потреб ЗСУ.

Окрім того, як додають у спецслужбі, на деокупованих територіях також встановили факти катувань цивільних жителів.

«Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх «здавати» місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави. Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь», – зазначають в СБУ.

Українське командування час від часу повідомляє про звільнення населених пунктів у Херсонській області, яка була окупована в перші дні повномасштабного вторгнення.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.

13 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що відійшовши від попередніх позицій на початку жовтня, російські війська намагаються закріпити нову лінію фронту.