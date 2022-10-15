Мінкульт прокоментував вбивство в Херсоні диригента за відмову співпрацювати з окупантами

У Херсоні російські окупанти вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики 15 жовтня.

За даними відомства, Керпатенко працював у Херсонській обласній філармонії з 2000 року, у 2004-му долучився до Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Він також був головним диригентом камерного оркестру «Гілея».

«Після того, як Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами, російські військові застрелили його у власному будинку», – йдеться в заяві міністерства.

Воно посилається на локальне видання Khersonline, за даними якого російські окупанти до 1 жовтня планували в окупованому місті концерт за участі оркестру «Гілея».

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«Цей концерт мав, за задумом окупантів, продемонструвати так зване «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте дириґент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами. Висловлюємо найглибші співчуття близьким та колегам Юрія», – заявило відомство.

Напередодні Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розслідує вбивство диригента обласної філармонії, якого застрелили в його оселі в Херсоні російські окупанти за відмову від співпраці. За даними слідства, він перестав виходити на зв’язок із близькими у вересні.