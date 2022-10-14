Міський голова Нової Каховки розповів, що наближає деокупацію міста

Через окупацію частини Херсонщини та активні бойові дії Нова Каховка – майже без жителів. Люди рятують свої життя, а їхні будинки в цей час займають російські військові, стверджує мер міста Володимир Коваленко. Про те, як змінилася Нова Каховка за час війни, що там відбувається зараз, чого бояться та очікують містяни, залишаючись в окупації, міський голова розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Прискорилась міграція окупантів»

Мер міста стверджує, що через окупацію та війну в місті майже не залишилося місцевих жителів.

Ходити містом в останні сім місяців взагалі дуже складно, особливо останній період. Ти можеш у будь-яку хвилину бути наражений на якусь неприємність

– В нашому місті залишилось дуже мало людей, абсолютна більшість людей виїхала, кількість тих, що виїхали, вже досягла 80-відсоткового рівня від тієї чисельності, яка була на початок війни. Люди, як правило, сидять всі вдома. Виходять лише в разі великої необхідності, якщо треба щось купити. Тому що ходити містом в останні сім місяців взагалі дуже складно, особливо останній період. Ти можеш у будь-яку хвилину бути наражений на якусь неприємність, яка може коштувати тобі багато чого у цьому житті.

За словами Коваленка, шляхів виїзду з міста майже не залишилося. Переважно зараз люди виїжджають через анексований Росією Крим з ретельним доглядом на вʼїзді на півострів. Разом із цим прискорилася «міграція» родин російських військових.

– Родини окупантів, які проживали, вони майже залишили місто і всім їм навздогін сім’ї колаборантів у тому ж напрямку рухаються – до Криму.

Коваленко також підтвердив інформацію про вивезення дітей з Нової Каховки на півострів.

– Жоден навчальний заклад в місті не відкрився під егідою окупантів, але вони вирішили оголосити на минулому тижні канікули шкільні. В школах, які не працювали. І організували вивезення, як вони сказали, дітей в Крим «на відпочинок». Я точно знаю, є інформація, що деяка кількість дітей, дійсно, в Крим була вивезена на так званий відпочинок. Чим це завершиться, стане відомо пізніше. Хто не хотів, той не їхав. У всякому разі про це повідомляють ті люди, які конкретно мають цю інформацію.

Про військову ситуацію

За словами мера Нової Каховки, останнім часом російські військові облаштовують у місті багато окопів. Активні бойові дії відбуваються переважно на правому березі.

– Місто було закрите, не пускали жодних людей. Просто у цей період. А пізніше це стало і від мешканців відомо, що в цей період в місті копалася велика кількість окопів оцими мобілізованими окупаційними військами.

Є велике скупчення збройних сил окупантів на правому березі

На правосторонній частині Херсонщини відбувається більше і бойових подій, і прильотів, відповідно, ракет чи снарядів. Це вже ближче до тієї лінії фронту, де на сьогодні на Херсонщині відбувається. Є велике скупчення там збройних сил окупантів – на правому березі. І хочу сказати, що цивільне населення не може переїхати з лівого на правий, з правого на лівий берег, а вночі якась техніка ще час від часу рухається. У всякому разі населення цих сіл чує і бачить переміщення цієї техніки.

Мер Нової Каховки також повідомив, що через бойові дії в багатьох кварталах міста є проблеми з електро- та газопостачанням, спостерігається зростання цін на продукти.

Коваленко повідомив, що окупанти регулярно проводять поквартирні обходи. Зараз це роблять з метою заселення на зиму.

Господарі виїхали, і це житло все зайняте тепер військами окупантів

– Обхід квартир відбувається. У населених пунктах Веселе і Козацьке, там взагалі вони (окупанти – ред.)позаймали всі ті квартири і будинки приватні, які були. Господарі виїхали, і це житло все зайняте тепер військами окупантів. І час від часу в тому чи іншому районі Нової Каховки також відбувається поквартирний обхід з метою, швидше за все, заселення. Тому що кількість військ збільшується, і, звичайно, в зимовий період вони теж шукають, де будуть перебувати до того моменту, коли будуть залучені конкретно у бойових діях на лінії фронту.

Мер Нової Каховки стверджує, що, за його даними, на Херсонщині перебуває велика кількість російських військових, попри роботу ЗСУ в цьому напрямку.

В окупантів є наміри перекинути на правий берег Херсонщини якомога більше збройних сил і техніки

– Напередодні вибуху на Керченському мосту їх (російських військових – ред.) достатньо велика кількість завезена. Їх до того періоду стільки вже завезли і на територію Криму, і на територію Херсонщини, Запоріжжя, тієї частини, де перебувають вони на сьогодні. То війська (російські – ред.) – їх достатньо велика кількість. В них є наміри перекинути на правий берег Херсонщини якомога більше збройних сил і техніки. Це спостерігається час від часу. Добра робота Збройних сил України цьому заважає.

«Вибух на Керченському мосту наблизить деокупацію»

Нещодавній вибух на Керченському мосту допоможе наблизити деокупацію міста, вважає Коваленко.

– Звичайно, немає комунікацій, немає можливості доїхати, всього цього буде менше, це зрозуміло. В будь-якому випадку відрізане постачання зброї та людської сили – це завжди добре, тому що буде менше всього цього на лінії фронту, на межі бойових дій, і, звичайно, це допоможе Збройним силам України по прискореному варіанту звільнити не тільки правий берег Херсонської області, а й Нову Каховку. Цього чекаємо ми, чекають люди, які там перебувають.

Люди просять представників західної Європи і Сполучених Штатів Америки надати, все ж таки, Україні засоби протиповітряної оборони. Це стане прикриттям і самих Збройних сил, які ведуть звільнення Херсонської області, щоб їм з повітря ворог не завдавав ударів.

Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем, повідомляє британська розвідка.

Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині. Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, в тому числі і на Херсонщині.