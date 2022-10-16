Генштаб ЗСУ: війська РФ посилюють фільтраційні заходи на Херсонщині і почали евакуацію «держустанов»

Російські окупаційні війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області і розпочали процес евакуації так званих «державних установ», повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних з Україною районах Росії «значно знизився».

«Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників і збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили, що протягом поточної доби загарбники завдали одного ракетного і десять авіаційних ударів, здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині», – йдеться у зведенні.

16 жовтня керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршилося становище російських військ на південному напрямку фронту.

Видання Financial Times раніше повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.