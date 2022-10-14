Коли Україна звільнить Херсон та що для цього потрібно?

Битва за Херсон

Видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

День захисників і захисниць України

А в Україні відзначають Покрову, День УПА, і День захисників і захисниць України.

Мобілізація в Росії

Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як «гарматне м’ясо».

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що мобілізаційна кампанія у Росії не дасть достатньої кількості боєздатного особового складу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Натомість фіксують погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій.

Starlink для ЗСУ

Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX більше не зможе фінансувати системи супутникового зв'язку в Україні.

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