Коли Україна звільнить Херсон та що для цього потрібно?

- Битва за Херсон
- День захисників і захисниць України
А в Україні відзначають Покрову, День УПА, і День захисників і захисниць України.
- Мобілізація в Росії
Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як «гарматне м’ясо».
Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що мобілізаційна кампанія у Росії не дасть достатньої кількості боєздатного особового складу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Натомість фіксують погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій.
- Starlink для ЗСУ
Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX більше не зможе фінансувати системи супутникового зв'язку в Україні.
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