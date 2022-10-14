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Війна

Коли Україна звільнить Херсон та що для цього потрібно?

Financial Times: Україна може звільнити Херсон до кінця жовтня
  • Битва за Херсон
  • День захисників і захисниць України

А в Україні відзначають Покрову, День УПА, і День захисників і захисниць України.

  • Мобілізація в Росії

Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як «гарматне м’ясо».

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що мобілізаційна кампанія у Росії не дасть достатньої кількості боєздатного особового складу, щоб вплинути на хід війни в короткостроковій перспективі. Натомість фіксують погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій.

  • Starlink для ЗСУ

Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX більше не зможе фінансувати системи супутникового зв'язку в Україні.

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