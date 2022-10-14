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Семеро поранених під час ракетного удару в Дніпрі 10 жовтня залишаються в лікарнях, один – у тяжкому стані

Наслідки обстрілу в Дніпрі, 10 жовтня 2022 року

У лікарнях Дніпра перебувають семеро поранених внаслідок ракетного удару по житловому кварталу міста 10 жовтня, повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.

За її даними, шестеро пацієнтів нині у стані середньої тяжкості, один – у тяжкому.

Водій автобуса, який їхав вулицею, куди влучила ракета, – у середньому стані.

«Стан зараз середньої важкості, є позитивна динаміка, так що очікуємо його одужання», – сказала Квітницька.

Вранці 10 жовтня було відомо про 19 поранених. Потім стало відомо про 31 поранену людину.

П’ятеро людей загинули.

Вранці 10 жовтня російські війська вдарили ракетами по Дніпропетровщині, п’ять з них збила українська ППО. Били по Дніпровському, Кам’янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Через удар в області щонайменше четверо людей загинули, 19 – поранені. Пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, багатоповерхівки, громадський транспорт, автівки. Масштаби руйнувань уточнюють.

До поліції Дніпра звернулися 270 містян, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетної атаки. Правоохоронці зареєстрували заяви та розглянуть їх в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії.

Рух вулицею Калиновою, куди влучила ракета, відновили.

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