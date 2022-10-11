Кількість загиблих через ракетні удари по Дніпру зросла до п’яти: один із поранених помер у лікарні, повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.

Вранці 10 жовтня було відомо про 19 поранених. Станом на 11 жовтня, за даними посадовиці, йдеться вже про 31 поранену людину.

22 з них, зокрема одна 11-річна дитина, лікуються амбулаторно. Ще дев’ятеро – у лікарнях, із них троє – у тяжкому стані.

До поліції Дніпра звернулися 270 містян, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетної атаки. Правоохоронці зареєстрували заяви і розглянуть їх у рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії.

Тим часом, рух вулицею Калиновою, куди влучила ракета, відновили. Вирву засипали, обірвані дроти полагодили. За даними міськради Дніпра, усі тролейбусні й автобусні маршрути почали працювати за звичайними схемами руху.

Вранці 10 жовтня російські війська вдарили ракетами по Дніпропетровщині, п’ять із них збила українська ППО. Били по Дніпровському, Кам’янському, Нікопольському і Криворізькому районах. Через удар в області щонайменше четверо людей загинули, 19 – поранені. Пошкоджені об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, багатоповерхівки, громадський транспорт, автівки. Масштаби руйнувань уточнюють.

Крім Дніпра, ударів зазнали й інші міста України. У Генштабі ЗСУ заявили, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.