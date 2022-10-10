Через ракетні удари по Дніпру поранені 20 людей, четверо з них – у тяжкому стані – влада

Через ракетні удари по Дніпру поранені 20 людей, четверо з них – у тяжкому стані, повідомив на брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олег Григорук.

За його даними, ще дев’ятеро людей – у стані середнього ступеню тяжкості, решта – мають легкі травми. Загалом 15 людей у лікарнях, п’ятеро людей відмовилися від шпиталізації.

«Пацієнти в лікарнях в основному з черепно-мозковими травмами, травмами грудної клітки й черевної порожнини. В основному це осколкові поранення, найбільше – поранень склом», – сказав Олег Григорук.

Вранці 10 жовтня російські війська вдарили ракетами по Дніпропетровщині, п’ять із них збила українська ППО. Били по Дніпровському, Кам’янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Через удар в області щонайменше четверо людей загинули. Пошкоджені об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, багатоповерхівки, громадський транспорт, автівки. Масштаби руйнувань ще уточнюють.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

У Національній поліції раніше заявили, що внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія для цього удару використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136». За даними Генштабу, були знищені 56 цілей, серед них – 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу «камікадзе»).

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах і в столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».