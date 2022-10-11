СБУ: соратник екснардепа Киви коригував ракетні удари РФ по Дніпру

Служба безпеки України заявила про викриття чоловіка із «найближчого оточення» колишнього народного депутата Іллі Киви, який коригував ракетні удари Росії по Дніпру.



«Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони... Він збирав інформацію про місця розташування і переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури... Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій», – зазначають в СБУ.

За даними Служби безпеки, затриманий – місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою, а згодом очолив «одне з місцевих громадських об’єднань, підконтрольних керівництву нині забороненої партії «ОПЗЖ».



Наразі чоловікові повідомлено про підозру в держзраді. Його тримають під вартою.

Сам Кива публічно не коментував цю справу.

7 жовтня у Службі безпеки України заявили, що під час спецоперації у Києві нейтралізували кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії «ОПЗЖ».

3 березня Іллю Киву, якого «ОПЗЖ» назвали «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя». 15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.

Сам він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії.